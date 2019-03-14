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Зидан хочет видеть в «Реале» Фекира

Зидан хочет видеть в «Реале» Фекира
Футбол / Испания

Зинедин Зидан, вновь занявший должность главного тренера «Реала», хочет видеть в своей команде форварда «Лиона» Набиля Фекира, утверждает The Daily Record.

Фекир с большой долей вероятности покинет «Лион» по окончании сезона. Его контракт с французским клубом истекает летом 2020 года, поэтому «Лион» может попытаться продать игрока, чтобы не допустить его перехода в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Фекир был близок к переходу в «Ливерпуль». Тогда стороны фактически договорились об условиях сделки, но в конечном итоге французский форвард остался в команде.

Сегодня, 14 марта, также стало известно, что «Реал» приобрёл защитника «Порту» Эдера Милитао. Он стал первым новичком мадридского клуба после возвращения Зидана. 21-летний футболист присоединится к «сливочным» после окончания нынешнего сезона. Контракт Милитао с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.

«Реал» объявил о приобретении защитника «Порту» Милитао
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