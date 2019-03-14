Скоулз: в «Олдхэме» меня обманули, наши договорённости не были соблюдены

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал решение уйти в отставку с поста главного тренера клуба Лиги 2 «Олдхэм Атлетик». Скоулз возглавил клуб месяц назад, под его руководством «Олдхэм» провёл всего пять матчей.

«С большим сожалением сообщаю, что я решил покинуть клуб. Надеялся, что отработаю контракт до конца, пробуду в «Олдхэме» все 18 месяцев.

Болельщики, футболисты, мои друзья и члены семьи знали, что я был очень горд назначением, с нетерпением ждал начала работы. Но уже вскоре после того, как возглавил «Олдхэм», стало понятно, что я не смогу работать так, как планировал. Когда мне предложили эту должность, действовали другие договорённости.

Желаю болельщикам, игрокам и членам тренерского штаба успехов в концовке сезона. Буду продолжать следить за успехами клуба и поддерживать его», — приводит слова Скоулза The Guardian.