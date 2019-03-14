Феррара: у «Ювентуса» самый сильный состав среди команд в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Наполи», «Ювентуса» и сборной Италии Чиро Феррара прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико» (3:0).

«И до этого «Ювентус» был в числе четырёх фаворитов Лиги чемпионов. Ни у кого больше нет столь классного состава. Но никто не гарантирует победу в Лиге чемпионов, даже Криштиану Роналду. Но, конечно, он помогает.

Риск, связанный с тем, что борьба за чемпионство уже завершилась? Да, могут возникнуть сложности, можно слишком рано почувствовать вкус победы. В такой ситуации тренировки выходят на первый план и дают концентрацию", — цитирует Феррару Corriere di Torino.

«Ювентус» потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2). По итогам двух матчей в следующую стадию вышел туринский клуб.