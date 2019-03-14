«Вильярреал» — «Зенит»: Дзюба не попал в заявку на матч

«Зенит» и «Вильярреал» определились с составами на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Нападающий российской команды Артём Дзюба пропустит встречу из-за недомогания.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Маммана, Ракицкий, Смольников, Барриос, Эрнани, Оздоев, Дриусси, Шатов, Азмун.

Запасные: Кержаков, Анюков, Нету, Кузяев, Краневиттер, Мак, Заболотный.

«Вильярреал»: Фернандес, Гаспар, Альваро, Руис, Коста, Мори, Касерес, Иборра, Форнальс, Морено, Бакка.

Запасные: Асенхо, Льямбрич, Педраса, Токо-Экамби, Касорла, Морланес, Чуквуэзе.

Матч «Вильярреал» — «Зенит» состоится сегодня, 14 марта, в Вильярреале на стадионе «Керамика» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая игра, прошедшая в Санкт-Петербурге 7 марта, завершилась со счётом 3:1 в пользу испанской команды.