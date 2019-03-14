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«Шальке-04» уволил Тедеско с поста главного тренера

«Шальке-04» уволил Тедеско с поста главного тренера
Футбол / Германия

Доменико Тедеско был отправлен в отставку с поста главного тренера «Шальке-04», сообщила пресс-служба клуба из Гельзенкирхена.

«Решение об увольнении Тедеско было сложным. Мы ценим его вклад в развитие «Шальке». В прошлом сезоне команда при нём развивалась, клуб занял второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

Но мы не могли проигнорировать ухудшение результатов в текущем сезоне. После тщательного анализа ситуации пришли к выводу, что для улучшения результатов необходимы перемены», — приводит слова спортивного директора «Шальке» Йохана Шнайдера пресс-служба гельзенкирхенцев.

Последним в качестве главного тренера «Шальке» для Тедеско стал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

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