Озил — в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Ренном»

Сегодня, 14 марта, в Лондоне состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Ренн». Встреча будет проходить на стадионе «Эмирейтс», начало — в 23:00 мск. Тренерские штабы определились со стартовыми составами на матч. Встречу в стартовом составе начнёт полузащитник «Арсенала» Месут Озил.

«Арсенал»: Чех, Мэйтленд-Найлс, Мустафи, Косельни, Монреаль, Колашинац, Джака, Рэмси, Озил, Ляказетт, Обамеянг.

Запасные: Лено, Торрейра, Мхитарян, Суарес, Гюэндузи, Айуоби, Нкетиа.

«Ренн»: Коубек, Траоре, Бенсебаини, Да Сильва, Мешер, Андре, Гренье, Бен-Арфа, Буриго, Сарр, Ньянг.

Запасные: Бадьяшил, Зеффан, Думбия, Желен, Силики, Эну, Дель Кастильо.

Первый матч, проходивший во Франции, завершился победой хозяев со счётом 3:1.