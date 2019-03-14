«Краснодар» вылетел из ЛЕ, пропустив на 93-й минуте второго матча с «Валенсией»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» принимал «Валенсию». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, отличившийся в конце второго тайма после передачи полузащитника Виктора Классона. На 93-й минуте хавбек «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш сравнял счёт, голевой пас в актив записал форвард Кевин Гамейро.

Первый матч команды провели в Валенсии на стадионе «Месталья» 7 марта. Финальный свисток тогда зафиксировал победу «летучих мышей» со счётом 2:1. По итогам двух встреч в четвертьфинал Лиги Европы вышла «Валенсия», а «Краснодар» покинул турнир.

Жеребьёвка следующего раунда плей-офф Лиги Европы состоится в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне завтра, 15 марта, и начнётся в 15:00 мск.