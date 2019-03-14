Хет-три Жиру помог «Челси» разгромить киевское «Динамо» в Лиге Европы

«Челси» одержал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо». Встреча, проходившая в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский», завершилась со счётом 5:0.

Лондонцы вышли вперёд на 5-й минуте, когда отличился Оливье Жиру. На 33-й минуте французский форвард оформил дубль, а в компенсированное время первого тайма ещё один мяч забил Маркос Алонсо. После перерыва Жиру оформил хет-трик, разгром украинского клуба на 78-й минуте довершил Каллум Хадсон-Одои.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Челси».

Первая встреча, проходившая в Лондоне, также завершилась крупной победой лондонцев. Тогда «Челси» победил со счётом 4:0.

Таким образом, «Челси» вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Жеребьёвка этого раунда плей-офф состоится завтра, 15 марта.