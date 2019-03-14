«Краснодар» обновил рекорд посещаемости в ответном матче с «Валенсией»

На ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Валенсия» (1:1) присутствовали 35 074 болельщика, сообщает пресс-служба «быков» на странице клуба в «Твиттере».

«Краснодар» установил новый рекорд посещаемости домашнего стадиона. Предыдущее достижение российской команды было зафиксировано в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0). Тогда арену посетили 34 827 человек.

Ничья в ответной игре с «Валенсией» не позволила «Краснодару» выйти в четвертьфинал турнира, поскольку в первом матче победу со счётом 2:1 одержал испанский клуб.

Жеребьёвка следующего раунда плей-офф Лиги Европы состоится в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне завтра, 15 марта, и начнётся в 15:00 мск.