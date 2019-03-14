Тораль: травма Ари — большая потеря для «Краснодара»

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром» (1:1) поделился мнением о травме нападающего «быков» Ари, которую тот получил в середине первого тайма.

Игрок был вынужден покинуть поле на 30-й минуте встречи. Его заменил полузащитник Дмитрий Стоцкий.

«Не думаю, что травма Ари стала для нас подарком. Это одно из событий, которые случаются в игре. А вот для «Краснодара» это, конечно, большая потеря», — передаёт слова Тораля корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

По итогам двух встреч в четвертьфинал Лиги Европы вышла «Валенсия». Соперника по следующему раунду плей-офф турнира испанская команда узнает завтра, 15 марта, когда состоится жеребьёвка.