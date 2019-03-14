Мусаев: в концовке матча с «Валенсией» «Краснодар» действовал авантюрно

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией» (1:1).

«Хочу сказать большое спасибо болельщикам, была фантастическая поддержка. Ради таких моментов мы продолжаем трудиться, мы хотели порадовать их. Мы отдали все силы для победы, показали хороший футбол. В концовке действовали авантюрно, когда побежали забивать второй гол. Нам надо было построже сыграть в обороне. Почему пропускаем на последних минутах? Если бы я знал, в чём причина, я бы это исправил.

Все ребята разочарованы, у некоторых слёзы. Все сидят с опущенными головами, многие плачут. Все понимают, что мы сделали всё, чтобы добиться победы. Я сказал им, что мы провели отличный матч, я не могу упрекнуть ни одного из них. Победы придут, если мы будем относиться к своему делу так, как это делали сегодня. Трудно подбирать слова, разбирать игру будем завтра.

Коллега сказал, что мы ничего не создали? Не согласен, у нас были возможности забить, мы контролировали игру. «Валенсия», несомненно, хорошая команда. К сопернику нужно относиться с уважением. Желаем им удачи. Первый тайм по игре в обороне был близок к идеальному, мы перекрывали зоны, играли компактно, и соперник практически ничего не создал. В перерыве просили сохранить дисциплину при игре в обороне, а моменты в атаке будут. Вкратце об этом говорили в перерыве.

Президент Сергей Галицкий зашёл в раздевалку и пожал ребятам руки. Ничего не говорил. Сейчас трудно подобрать какие-то слова после такого матча. Вся эта еврокубковая кампания станет для нас хорошим уроком. Мы понимаем, что в состоянии на равных играть с командами европейского уровня. Это принесёт нам пользу в будущем», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата».