Мусаев: у Ари — травма задней поверхности бедра, с «Локомотивом» он не сыграет

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, комментируя результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией» (1:1), рассказал о травме форварда Ари. Нападающий «Краснодара» покинул поле в первом тайме из-за повреждения.

«У Ари опять проблемы с задней поверхностью бедра. Завтра сделаем МРТ, если не получится сегодня, но к «Локомотиву» он не будет готов.

Не считаю, что сегодня у нас были проблемы в атаке. Что касается Ивана Игнатьева, то я всё сказал перед этим матчем и касаться данной темы не буду», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата».

Первая встреча «Валенсия» — «Краснодар» завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, краснодарский клуб не сумел выйти в четвертьфинал турнира.