Цыганков — о 0:5 от «Челси»: хочется извиниться перед болельщиками «Динамо»

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков дал комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Челси». Встреча прошла в Киеве и завершилась со счётом 5:0 в пользу лондонского клуба.

«Это была такая игра, и такой счёт, что вряд ли есть смысл давать какие-либо комментарии. Хочется только извиниться перед нашими болельщиками, которые заполнили стадион и поддерживали команду. Спасибо им большое!» — приводит слова Цыганкова пресс-служба УЕФА.

По итогам двух матчей в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Челси». Соперника по следующему раунду плей-офф турнира лондонская команда узнает сегодня, 15 марта, когда состоится жеребьёвка.

Первые игры 1/4 финала ЛЕ пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля.