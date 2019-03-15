Крутой гол Шапи и лайк от Черышева. Лучшие фото с матча «Краснодар» — «Валенсия»

14 марта в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч отправил в ворота соперников нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в конце второго тайма после передачи полузащитника Виктора Классона. На 93-й минуте хавбек «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш сравнял счёт — голевой пас в актив записал форвард Кевин Гамейро.

Первый матч команды прошёл в Валенсии на стадионе «Месталья» 7 марта. Финальный свисток тогда зафиксировал победу «летучих мышей» со счётом 2:1. По итогам двух встреч в четвертьфинал Лиги Европы вышла «Валенсия», а «Краснодар» покинул турнир.

Лучшие фото с матча «Краснодар» — «Валенсия» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.