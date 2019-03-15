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«Вильярреал» — «Зенит»: Лунёв был заменён из-за травмы

«Вильярреал» — «Зенит»: Лунёв был заменён из-за травмы
Футбол / Лига Европы

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв не смог доиграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».

27-летний россиянин получил травму во втором тайме. Он покинул поле на 64-й минуте встречи. Андрея заменил голкипер Михаил Кержаков.

Матч «Вильярреал» — «Зенит» проходит в эти минуты в Испании на стадионе «Керамика». Счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первая встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась победой «Вильярреала» со счётом 3:1.

«Зениту» на групповом этапе Лиги Европы противостояли «Славия», «Бордо» и «Копенгаген». Российская команда заняла первое место в квартете, после чего в 1/16 финала одолела «Фенербахче». «Вильярреал» финишировал первым в группе с «Рапидом», «Рейнджерс» и «Спартаком».

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