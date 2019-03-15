Газинский: не могу назвать матч с «Валенсией» неудачным, не радует только счёт

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией» (1:1).

«В такие моменты тяжело находить нужные слова. Оправданий быть не может. Всё же не могу назвать этот матч неудачным, не радует только результат. Мы играли хорошо, считаю, должны были проходить дальше.

За игру не стыдно, мы можем смело смотреть болельщикам в глаза. После матча были ужасные ощущения, слёзы на глазах, обидно упускать в таких матчах победу. Выйти вперёд на 85-й минуте и упустить такой шанс на 93-й, здесь сложно что-то говорить.

Не могу точно сказать, что это было. Потеря концентрации или сильные эмоции после забитого гола. В такие моменты нужно играть попроще, понимая, что на кону проход в 1/4.

Мы провели хорошие игры с «Байером» и «Валенсией». Можно и нужно играть с любым соперником, тем более дома при такой фантастической поддержке. Команда находит силы, чтобы забить гол, но упускает победу, и, к сожалению, не проходит дальше.

Хочется сказать спасибо болельщикам за такую поддержку, мы всегда слышим их. Хочется видеть полные трибуны на каждом матче, потому что это дополнительные эмоции и мотивация. Когда целый стадион гонит вас вперёд, проще играть.

Каждый футболист важен для команды. Понятно, что Ари ключевая фигура, но так бывает, он получил травму и покинул поле. Мы перестроились, у нас были подходы и возможности забить, в такие моменты, конечно, нужно доводить матч до победы.

У нас остался один турнир, поэтому сейчас мысли только о «Локомотиве». Нужно восстановиться и начать подготовку, сейчас больше не о чем думать», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.