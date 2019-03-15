Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Енисей». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Айнтрахт» обыграл «Интер» в ответной встрече и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

«Айнтрахт» обыграл «Интер» в ответной встрече и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы миланский «Интер» принимал «Айнтрахт» из Франкфурта. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Автором единственного гола стал нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, отправивший мяч в ворота «Интера» на пятой минуте игры.

Первый матч команды провели во Франуфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» 7 марта. Финальный свисток тогда зафиксировал ничью со счётом 0:0. По итогам двух встреч в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Айнтрахт», а «Интер» покинул турнир.

Жеребьёвка следующего раунда плей-офф Лиги Европы состоится в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне сегодня, 15 марта, начало — в 15:00 мск.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2019, четверг. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
0 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 – Йович – 5
«Реал» связался с агентом Икарди, клуб готов перебить предложение «Наполи»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент