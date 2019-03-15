«Айнтрахт» обыграл «Интер» в ответной встрече и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы миланский «Интер» принимал «Айнтрахт» из Франкфурта. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Автором единственного гола стал нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, отправивший мяч в ворота «Интера» на пятой минуте игры.

Первый матч команды провели во Франуфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» 7 марта. Финальный свисток тогда зафиксировал ничью со счётом 0:0. По итогам двух встреч в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Айнтрахт», а «Интер» покинул турнир.

Жеребьёвка следующего раунда плей-офф Лиги Европы состоится в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне сегодня, 15 марта, начало — в 15:00 мск.