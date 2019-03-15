«Бенфика» в дополнительное время одолела «Динамо» З и вышла в 1/4 финала ЛЕ

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Бенфика» принимала «Динамо» из Загреба. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась в дополнительное время со счётом 3:0 в пользу португальского клуба.

Автором единственного гола в основное время матча стал нападающий «Бенфики» Жонас, отправивший мяч в ворота «Динамо» на 71-й минуте. В дополнительное время победу хозяевам принесли голы Франсишку Феррейры и Алехандро Гримальдо. На 104-й минуте с поля был удалён защитник гостей Петар Стоянович.

Первый матч команды провели во Загребе на стадионе «Максимир» 7 марта. Финальный свисток тогда зафиксировал победу «Динамо» со счётом 1:0. По итогам двух встреч в четвертьфинал Лиги Европы вышла «Бенфика», а хорватский клуб покинул турнир.

Жеребьёвка следующего раунда плей-офф Лиги Европы состоится в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне сегодня, 15 марта, начало — в 15:00 мск.