Семак: на данном этапе «Зениту» требуется удача, чтобы пройти «Вильярреал» в ЛЕ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». Встреча, проходившая в Вильярреале на стадионе «Керамика», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«В первом тайме постарались активно начать. Увы, моменты не реализовали, ещё и пропустили. Вряд ли это что-то сильно меняло. Второй пропущенный второй мяч свёл наши шансы к минимуму.

На данном этапе для нашего уровня требуется удача, чтобы пройти. Её не было. Оба матча могли сложиться иначе. Моменты у нас были, но возвращаться в игру после 0:2 очень тяжело.

Сегодня у нас были проблемы. В том числе и в плане заявки в Лиге Европы. Местами смотримся неплохо. Ожидать фееричного выступления было сложно, но желание у парней было. В первом тайме особенно играли очень активно. Если бы забили, то игра пошла бы иначе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Первая игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 марта, завершилась со счётом 3:1 в пользу «жёлтой субмарины». По итогам двух матчей в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Вильярреал», а «Зенит» покинул турнир.