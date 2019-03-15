Шатов: нужно всё выкинуть из головы и готовиться к важному матчу со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». Встреча, проходившая в Вильярреале на стадионе «Керамика», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Было тяжело. Хорошо, что не бросили до конца играть, старались навязать испанцам свой футбол. Забили гол престижа, не надо расстраиваться, впереди важная игра со «Спартаком», борьба за чемпионство. Нужно всё выкинуть из головы и готовиться к следующей игре.

Схема в три защитника для нас не новая. В конце года мы её тоже использовали. Мы знали, как по ней действовать. Считаю, эта схема могла принести свои плоды, потому что в начале матча у нас было два хороших момента. Если бы мы повели в начале игры 1:0, никто не знает, как бы всё сложилось.

По здоровью Лунёва не могу ничего комментировать, не видел его. Но хочу пожелать ему здоровья. Он — наш основной голкипер и важная часть команды», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Первая игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 марта, завершилась со счётом 3:1 в пользу «жёлтой субмарины». По итогам двух матчей в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Вильярреал», а «Зенит» покинул турнир.

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