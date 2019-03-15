Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

Завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Российские «Зенит» и «Краснодар» не смогли выйти в следующую стадию соревнований, уступив по сумме двух встреч соответственно «Вильярреалу» и «Валенсии».

Полный список участников 1/4 финала выглядит следующим образом: «Валенсия» (Испания), «Наполи» (Италия), «Челси» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия), «Бенфика» (Португалия).

Жеребьёвка следующего раунда плей-офф Лиги Европы состоится в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне сегодня, 15 марта, начало — в 15:00 мск.

Напомним, на групповом этапе Лиги Европы Россию помимо «Зенита» и «Краснодара» представлял московский «Спартак». Красно-белые не сумели выйти в плей-офф, заняв четвёртое место в группе с «Вильярреалом», «Рапидом» и «Рейнджерс».

«Краснодар» вылетел из ЛЕ, пропустив на 93-й минуте второго матча с «Валенсией»