Эрнани: Травма Барриоса? Думаю, он сможет сыграть со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал о состоянии здоровья Вильмара Барриоса после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». Встреча, проходившая в Вильярреале на стадионе «Керамика», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Барриос чувствует себя хорошо. Просто небольшой дискомфорт. Тренер решил его заменить, но, думаю, в воскресенье он сможет сыграть», — передаёт слова Эрнани корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

В матче с «Вильярреалом» Барриос отыграл весь первый тайм, а в перерыве был заменён на Матиаса Краневиттера.

Первая игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 марта, завершилась со счётом 3:1 в пользу «жёлтой субмарины». По итогам двух матчей в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Вильярреал», а «Зенит» покинул турнир.

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