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Дриусси: сейчас главная цель «Зенита» — выиграть чемпионат России

Дриусси: сейчас главная цель «Зенита» — выиграть чемпионат России
Футбол / Лига Европы

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». Встреча, проходившая в Вильярреале на стадионе «Керамика», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Неприятный результат для нас, но стараемся не падать духом. Думаем о воскресенье, предстоит очень важный матч для нас. Мы не можем винить Азмуна в том, что он не забил в начале матча. Мы должны просто проанализировать эти ошибки. Мы хотели выиграть этот матч, пройти в следующую стадию. Сейчас наша главная цель — выиграть чемпионат. С коленом всё в порядке, это был просто удар», — передаёт слова Дриусси корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Первая игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 марта, завершилась со счётом 3:1 в пользу «жёлтой субмарины». По итогам двух матчей в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Вильярреал», а «Зенит» покинул турнир.

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