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Семак рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков «Зенита»

Семак рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков «Зенита»
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2) рассказал о ситуации с травмированными футболистами.

Нападающий Артём Дзюба не попал в заявку на матч в Испании. Полузащитник Вильмар Барриос был заменен в перерыве игры, а голкипер Андрей Лунев получил повреждение во втором тайме.

«У Дзюбы проблема после матча с «Уфой». Он не играл по медицинским показаниям. Барриос и Лунёв получили повреждения, только после обследования сможем понять сыграют ли они со «Спартаком», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Первая игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 марта, завершилась со счётом 3:1 в пользу «жёлтой субмарины». По итогам двух матчей в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Вильярреал», а «Зенит» покинул турнир.

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