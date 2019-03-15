Иванович: «Зенит» не забил быстрый гол, а потом сам себе привёз опасные моменты

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». Встреча, проходившая в Вильярреале на стадионе «Керамика», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Наш соперник — очень качественная и хорошая команда. Мы должны были использовать каждый шанс. У нас было два момента перед первым пропущенным голом. Если бы мы забили, игра бы пошла по-другому.

В первые 30 минут мы хорошо контролировали игру. А потом началась наша старая проблема, когда мы сами себе привозим опасные моменты. В первом тайме они всё сделали на наших ошибках. Надо над этим работать. Думаю, мы можем с этим справиться. Поздравляю «Вильярреал», а мы думаем о следующей важной и принципиальной игре, которая нам предстоит.

Стоило ли мне идти в нападение раньше? Если бы у нас были шансы, был и такой вариант. Что касается восстановления сил перед «Спартаком», то даже если бы мы завтра играли уже этот матч, мы бы должны были найти силы. Такие игры играются сердцем, головой. Никто не должен думать, что сил не будет.

Три защитника? Хорошо, когда у команды есть разные схемы игры. Иногда это приносит результат», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Первая игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 марта, завершилась со счётом 3:1 в пользу «жёлтой субмарины». По итогам двух матчей в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Вильярреал», а «Зенит» покинул турнир.

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