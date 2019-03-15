Убойный дальний удар Мунира признан УЕФА моментом дня в Лиге Европы

Гол нападающего «Севильи» Мунира Эль-Хаддади ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с пражской «Славией» признан УЕФА моментом дня в Лиге Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Эден (Синот Тип)», завершилась в дополнительное время со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Гол Мунира также доступен для просмотра в официальном «твиттере» Лиги Европы.

Полный список участников 1/4 финала выглядит следующим образом: «Валенсия» (Испания), «Наполи» (Италия), «Челси» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия), «Бенфика» (Португалия).

Жеребьёвка следующего раунда плей-офф Лиги Европы состоится в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне сегодня, 15 марта, начало — в 15:00 мск.