Сарри: хотел бы сыграть с «Наполи» в финале Лиги Европы

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо» (5:0).

«Мы сильно начали. После победы на «Стэмфорд Бридж» нам важно было сыграть в таком ключе. Мы сумели забить в первые минуты, благодаря чему наш соперник оказался в сложной ситуации. Отлично провели первый тайм. После перерыва мы спокойно довели матч до нужного результата. Это были великолепные 90 минут.

Жиру? Он провёл отличный матч. В последнее время каждый его выход на поле приносит пользу команде. Он забил уже 9 голов в этом турнире. Оливье вносит важный вклад в игру команды. Я рад за него и рад, что ему удалось оформить хет-трик.

«Наполи»? Я предпочел бы сыграть с ними в финале. В первую очередь это значило бы, что нам удалось добраться до решающего матча. Во-вторых, я был бы рад за «Наполи». Меня многое связывает с Неаполем и с его жителями, поэтому мне было бы сложно играть в этом городе.

На данный момент проблема «Динамо» заключается в физической форме. Возможно, через пару лет они станут сильнее, но сейчас у них слишком молодая команда с отличными перспективами на будущее», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

Таким образом, «Челси» вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Жеребьёвка этого раунда плей-офф состоится сегодня, 15 марта.