Таблица коэффициентов УЕФА – Россия показала худший результат за 9 лет

В 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» дома сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), а «Зенит» в гостях проиграл другой испанской команде – «Вильярреалу» (1:2). Оба российских клуба не смогли выйти в следующий раунд и покидают турнир.
В нынешнем сезоне Россия набрала в рейтинге ассоциаций УЕФА всего лишь 7,583 балла. Это худший результат с сезона-2009/10, когда российские клубы пополнили копилку на 6,166 балла.
1. Испания – 101,855
2. Англия – 80,034
3. Италия – 74,583
4. Германия – 71,213
5. Франция – 58,498
6. Россия – 50,549
7. Португалия – 47,832.
Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.
Шестое место даёт стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.