Таблица коэффициентов УЕФА – Россия показала худший результат за 9 лет

В 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» дома сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), а «Зенит» в гостях проиграл другой испанской команде – «Вильярреалу» (1:2). Оба российских клуба не смогли выйти в следующий раунд и покидают турнир.

В нынешнем сезоне Россия набрала в рейтинге ассоциаций УЕФА всего лишь 7,583 балла. Это худший результат с сезона-2009/10, когда российские клубы пополнили копилку на 6,166 балла.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания – 101,855

2. Англия – 80,034

3. Италия – 74,583

4. Германия – 71,213

5. Франция – 58,498

6. Россия – 50,549

7. Португалия – 47,832.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.

Шестое место даёт стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.

«Краснодар» вылетел из ЛЕ, пропустив на 93-й минуте второго матча с «Валенсией»