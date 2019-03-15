Мостовой: «Спартак» очень неудобный соперник для «Зенита», особенно в Москве

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Спартак» очень неудобный соперник для «Зенита», особенно в Москве. Тем не менее питерцы выглядят предпочтительней, но не по игре, а по составу. Сине-бело-голубые далеко не всегда показывают хороший футбол, но даже этого им хватает, для того чтобы удерживать лидерство в таблице. Очень хочется увидеть в грядущем матче яркую и голевую игру», — приводят слова Мостового «Известия».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 17 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — 19:00 мск. Матч обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.