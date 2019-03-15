Обамеянг и Жиру претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге Европы.

В число претендентов вошли: нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, форвард «Бенфики» Жонас, нападающий «Челси» Оливье Жиру и полузащитник «Славии» Томаш Соучек.

Обамеянг оформил дубль в ворота «Ренна» (3:0). На счету Жиру хет-трик в матче с киевским «Динамо» (5:0). Жонас помог «Бенфике» перевести игру с загребским «Динамо» (3:0) в овертайм, в котором лиссабонцы провели две результативные атаки. В активе Соучека гол и результативная передача во встрече с «Севильей» (4:3).

Жеребьёвка следующего раунда плей-офф Лиги Европы состоится в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне сегодня, 15 марта, начало — в 15:00 мск.