Эмери: Лига Европы – ещё один трофей, за который «Арсенал» может побороться

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери после победы над «Ренном» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы поделился мнением о значимости турнира.

«Лига чемпионов – очень значимый турнир, но Лига Европы сильно прогрессирует и даёт каждой команде возможность играть в Лиге чемпионов.

В чемпионате у нас есть шесть команд, которые претендуют на топ-4. Пятая и шестая команда не выходят в Лигу чемпионов, и Лига Европы даёт прекрасную возможность попасть туда другим путём.

Также это ещё один титул. Я сказал своим игрокам, что рассчитываю на этот турнир, и не только потому, что победа в нём даёт путёвку в Лигу чемпионов. Это ещё один трофей, за который мы можем побороться, соревнуясь с сильными командами», — цитирует испанского специалиста FourFoutTwo.