Страндберг: чертовски нелегко было привыкать к жизни в России!

Защитник Стефан Страндберг, выступающий на правах аренды за «Урал», рассказал, как проходила его адаптации к жизни в России. Права на футболиста принадлежат «Краснодару».

«Начинал учить русский язык, брал уроки. Но потом узнал, что мой брат заболел, и всё время проводил по Facetime со своей семьёй, которая находилась в больнице. В то время было уже не до изучения русского. На данный момент всё зависит от дальнейших планов, если подпишу контракт с российской командой, то возобновлю уроки. В принципе, на поле могу говорить по-русски, подсказать что-то, давать какие-то команды, или могу, к примеру, заказать что-нибудь в ресторане. Уверен, что если буду продолжать изучение, то всё получится.

Чертовски нелегко было привыкать к жизни в России! Какие-то вещи лучше в России, но в то же время тут многие вещи не такие, как в Европе. Разная культура, разная система. Конечно, требуется время, чтобы привыкнуть. На данный момент я уже три с половиной года живу в России. Чувствую, что привык к жизни в этой стране", — цитирует Страндберга пресс-служба «Урала».