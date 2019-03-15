Бен-Арфа: «Ренну» не хватило опыта в противостоянии с «Арсеналом»

Полузащитник «Ренна» Атем Бен-Арфа прокомментировал вылет команды из Лиги Европы. Накануне французский клуб потерпел поражение в ответном матче 1/8 финала турнира с «Арсеналом» (0:3). Первая встреча завершилась победой «Ренна» со счётом 3:1.



«Мы разочарованы, но также не забываем и о позитивных моментах – болельщиках, следовавших за нами по всей Европе, безумии, которое творилось в городе.



Мы плохо начали игру, нам не удавалось держать мяч, из-за чего на наши ворота начали накатывать волны атак «Арсенала». Вылет из турнира раздражает, потому что во втором тайме у нас были моменты, чтобы забить и перевести матч как минимум в дополнительное время.



Физически мы чувствовали себя хорошо, но нам не хватило опыта выступления на таком уровне. Наверное, именно из-за этого начало матча оказалось для нас настолько сложным. Но мы учимся и помним о позитивных моментах. Хотим поблагодарить болельщиков и надеемся, что в следующем году «Ренн» продолжит выступать в еврокубках и сможет пройти ещё дальше», — цитирует Бен-Арфа L’Equipe.

Обамеянг снова празднует в маске. Однажды его за такое оштрафовали Обамеянг и маски – это долгая история.