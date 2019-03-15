«РБ Лейпциг» продлил контракт с Поульсеном до 2022 года

«РБ Лейпциг» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с нападающим Юссуфом Поульсеном. Новый контракт 24-летнего датчанина с немецким клубом рассчитан до лета 2022 года.



«Я счастлив, что мы пришли к соглашению. Я добился значительного прогресса вместе с этим клубом и именно поэтому рад, что мы продолжим идти вперёд вместе в будущем», — сказал Поульсен.



Поульсен перешёл в «РБ Лейпциг» в 2013 году, когда команда выступала в третьем по силе дивизионе Германии, и с тех пор дважды добивался с клубом повышения в классе, а в прошлом сезоне дебютировал с ним в Лиге чемпионов.



В нынешнем сезоне Поульсен провёл 24 матча в немецкой Бундеслиге, в которых отметился 12 голами и 2 результативными передачами.

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