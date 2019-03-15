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Ковтун: возможно, в игре с «Зенитом» произойдёт переломный момент для «Спартака»

Ковтун: возможно, в игре с «Зенитом» произойдёт переломный момент для «Спартака»
Футбол / РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от предстоящей встречи 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой красно-белые на своём поле примут «Зенита». Этот матч пройдёт 17 марта на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Стратегически это очень важная игра для обеих команд. На «Спартак» свалилось очень много критики. Возможно, именно в игре с «Зенитом» произойдёт переломный момент, и команда покажет более качественный футбол. Питерцы же выглядят стабильно в РПЛ — берут очки в каждом матче, но при этом показывают довольно скупой футбол. Обеим командам нужна только победа, и исход этого матча существенно повлияет на расклады в турнирной таблице», — приводят слова Ковтуна «Известия».

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