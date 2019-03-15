«Спартак» поздравил Ханни с рождением дочери

Московский «Спартак» поздравил полузащитника Софьяна Ханни с рождением в его семье дочери.

«Вчера в семье полузащитника «Спартака» произошло радостное событие: на свет появилась девочка Диана! Это вторая дочь Софьяна и его супруги Наимы. Вес малышки — 4 килограмма и 85 граммов, рост — 55 сантиметров.

Желаем здоровья маме и дочке, а от счастливого отца ждём яркой игры за «Спартак», — говорится в официальном «твиттере» столичного клуба.

31 января 2018 года Ханни подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. 15 февраля в матче Лиги Европы с «Атлетиком» дебютировал за новый клуб. В нынешнем сезоне алжирский футболист провёл в Премьер-Лиге 14 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.