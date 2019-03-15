Тухель отстранил Рабьо от занятий с игроками «ПСЖ» за неподобающее поведение

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо столкнулся с очередными санкциями в связи со своим поведением в последние месяцы.



Как сообщает Paris United, главный тренер парижан Томас Тухель принял решение отстранить футболиста от теоретических занятий с командой, тем самым окончательно оградив хавбека от его партнёров. Решение специалиста связано как с походом Рабьо в ночной клуб после поражения «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3) и вылета команды из турнира, так и с действиями его матери, которая до недавнего времени являлась его агентом.



Отмечается, что Тухель является большим поклонником таланта Рабьо и в личной беседе выразил сожаление по поводу событий вокруг игрока.



Напомним, контракт 23-летнего француза с «ПСЖ» истекает летом. Ранее игрок отказался продлевать соглашение с клубом, после чего был отправлен во вторую команду парижан.

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