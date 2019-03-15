Гиггз: «Манчестер Юнайтед» способен выиграть Лигу чемпионов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз оценил шансы «красных дьяволов» на победу в Лиге чемпионов в преддверии жеребьёвки 1/4 финала турнира.



«Манчестер Юнайтед» может выиграть Лигу чемпионов. Не вижу доводов против этого, учитывая, что с этой командой Сульшер сумел победить в Париже. Мы знаем много случаев, когда до финала добирались более слабые команды. Сейчас у «Юнайтед» определённо есть качество и уверенность.



Но нельзя забывать, что в турнире осталось несколько сильных клубов. Это будет трудно, но в этом нет ничего невозможного. «Манчестер» прекрасно играет и показывает отличный результат», — цитирует Гиггза BBC.



Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится сегодня, 15 марта, и начнётся в 14:00 мск.

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы: трансляция начнётся в 14:00