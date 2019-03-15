«Динамо» — Раушу: желаем обходиться без травм и только побед с клубом

«Динамо» поздравило защитника Константина Рауша с днём рождения. Сегодня футболисту сборной России исполняется 29 лет.

«От всей души желаем Константину ярких матчей, обходиться без травм и, конечно, только побед с московским «Динамо», — говорится в официальном „твиттере“ столичной команды.

Защитник сборной России перешёл в стан «Динамо» в январе 2018 года и с тех пор провёл 24 игры. 4 марта в матче 21-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1) Рауш дебютировал за московскую команду. Ранее футболист защищал цвета «Ганновер 96», «Штутгарта», «Дармштадта 98» и «Кёльна».

В нынешнем сезоне Рауш провёл в Российской Премьер-Лиге 14 матчей (13 — в основном составе), в которых отметился двумя результативными передачами.