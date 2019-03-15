Моуринью: хотел бы увидеть в 1/4 финала ЛЧ матчи между английскими командами

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, какие пары хотел бы увидеть по итогам жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов, которая состоится сегодня, 15 марта.



«В первую очередь хотелось бы увидеть сражения между английскими клубами, их очное противостояние было бы интересным. Во-вторых, встречу между «Аяксом» и «Порту». Выход в следующий этап имел бы огромное значение как для голландского, так и для португальского футбола. Не хотел бы пары «Ювентус» и «Барселона» — это противостояние больше подходит для более поздних стадий турнира», — цитирует Моуринью «RT на русском».



Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов начнётся в 14:00 мск. В турнире продолжают участвовать «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Ювентус», «Барселона», «Порту» и «Аякс».

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы: трансляция начнётся в 14:00