Сын Мальдини впервые получил вызов в сборную Италии U18

Даниэль Мальдини, сын бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини, получил вызов в сборную Италии для футболистов младше 18 лет на товарищеский матч с Нидерландами, который состоится 22 марта, сообщает Football Italia.



Таким образом, 17-летний нападающий, выступающий за молодёжную команду «Милана», продолжил футбольную династию Мальдини, став её третьим представителем. Ранее вызов в национальную команду получали отец и дед Даниэля – Чезаре Мальдини.



В нынешнем сезоне Мальдини принял участие в 22 матчах молодёжного первенства, в которых записал на свой счёт 9 голов.



Паоло Мальдини выступал за сборную Италии с 1988 по 2002 год. В составе национальной команды экс-защитник по два раза стал бронзовым и серебряным призёром чемпионатов мира и Европы. Чезаре Мальдини вызывался в сборную с 1958 по 1963 год.

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