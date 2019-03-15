«Тоттенхэм» хочет усилить три позиции и следит за пятерыми футболистами

Стали известны планы «Тоттенхэм Хотспур» на летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.



По словам издания, «шпоры» намерены купить до пяти футболистов. Лондонский клуб хочет приобрести игроков на следующие позиции: левый защитник, центральный защитник и центральный нападающий.



Среди футболистов, за которыми следит «Тоттенхэм», числятся полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш, нападающий «Халл Сити» Джаррод Боуэн, хавбек «Валенсии» Карлос Солер, форвард «Фулхэма» Александр Митрович и нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.



При этом «Тоттенхэм» с большой вероятностью покинут несколько игроков, среди которых защитники Тоби Алдервейрелд и Дэнни Роуз, полузащитник Виктор Ваньяма и нападающий Винсент Янссен. Уйти из стана «шпор» может и хавбек Кристиан Эриксен, у которого летом 2020 года истекает контракт и которым интересуется «Реал».

«Тоттенхэм» готов продать Алдервейрелда за € 30 млн