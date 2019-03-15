Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Леванте». 15 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19

Фото: Athena Pictures/Getty Images
Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19
Футбол / Лига чемпионов

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. По её итогам определились пары, которые поведут борьбу за выход в полуфинал самого престижного еврокубкового турнира.

Итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Аякс» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия)

«Ливерпуль» (Англия) – «Порту» (Португалия)

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая. Финальный матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Итоги
Всё о раскладах в главных клубных турнирах Европы.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент