Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. По её итогам определились пары, которые поведут борьбу за выход в полуфинал самого престижного еврокубкового турнира.
Итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов:
«Аякс» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия)
«Ливерпуль» (Англия) – «Порту» (Португалия)
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)
Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая. Финальный матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Итоги
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