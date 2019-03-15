Источник: к Каррере приставят охрану на матче «Спартак» — «Зенит»

К бывшему тренеру «Спартака» Массимо Каррере приставят охрану на ближайшем матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом». Представители правопорядка опасаются возможных беспорядков со стороны фанатов красно-белых.

«Болельщики ожидают появления бывшего тренера в фанатском секторе „Спартака“. Если Каррера выскажет им поддержку в недовольстве нынешней ситуацией в клубе, начнутся стычки прямо во время игры», — цитирует телеграм-канал Mash источник в службе безопасности.



Специальная охрана Карреры будет следить за тренером и пресекать возможные провокации. Ранее Карреру на матч с «Зенитом» пригласил «Спартак», предложив ему посетить президентскую ложу.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 17 марта на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.