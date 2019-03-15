Симонян: матч «Спартак» — «Зенит» обещает стать украшением второй части сезона

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями от центрального матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит», который состоится 17 марта на стадионе «Открытие Арена» в Москве.



«В ближайшее воскресенье в центральном матче тура встретятся московский «Спартак» и петербургский «Зенит». Эта игра обещает стать подлинным украшением второй части чемпионата России, такие игры поклонники футбола часто вспоминают ещё на протяжении многих лет.



Безусловно, жду от участников матча красивого, зрелищного, результативного футбола. Надеюсь, что под стать высокому статусу матча будет и атмосфера на трибунах спартаковской арены – болельщики обеих команд будут соблюдать правила поведения на стадионах, не забывать про общепринятые нормы культуры, с уважением относиться друг к другу. Ничто не должно помешать проведению грандиозного футбольного спектакля, которого все мы ждём с большим интересом», — заявил Симонян «Чемпионату».

Источник: к Каррере приставят охрану на матче «Спартак» — «Зенит»