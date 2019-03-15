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Первый матч «МЮ» с «Барселоной» перенесён в Англию из-за «Ман Сити»

Первый матч «МЮ» с «Барселоной» перенесён в Англию из-за «Ман Сити»
Футбол / Лига чемпионов

УЕФА в своём официальном «твиттере» объявил об изменениях в расписании четвертьфинала Лиги чемпионов.

Изменения коснулись пары «Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Изначально первый матч команд должен был пройти в Испании, однако УЕФА пришлось поменять место проведения встречи из-за результатов жеребьёвки для «Манчестер Сити» – «горожане» также оказались гостевой командой в противостоянии с «Тоттенхэм Хотспур».

В связи с нюансами регламента изменения коснулись именно «Манчестер Юнайтед», поскольку «красные дьяволы» финишировали ниже своих соседей в таблице английской Премьер-лиги в прошлом сезоне.

Таким образом, первый матч «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Ответная встреча состоится в Барселоне на арене «Камп Ноу».

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19
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