Первый матч «МЮ» с «Барселоной» перенесён в Англию из-за «Ман Сити»

УЕФА в своём официальном «твиттере» объявил об изменениях в расписании четвертьфинала Лиги чемпионов.



Изменения коснулись пары «Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Изначально первый матч команд должен был пройти в Испании, однако УЕФА пришлось поменять место проведения встречи из-за результатов жеребьёвки для «Манчестер Сити» – «горожане» также оказались гостевой командой в противостоянии с «Тоттенхэм Хотспур».



В связи с нюансами регламента изменения коснулись именно «Манчестер Юнайтед», поскольку «красные дьяволы» финишировали ниже своих соседей в таблице английской Премьер-лиги в прошлом сезоне.



Таким образом, первый матч «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Ответная встреча состоится в Барселоне на арене «Камп Ноу».

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19