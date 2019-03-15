Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов — «Манчестер Юнайтед» или «Барселона»?

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, по итогам которой команды узнали своих соперников.
Участниками одной из пар стали «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», которые на стадии 1/8 финала оказались сильнее «Лиона» и «Пари Сен-Жермен» соответственно. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто выйдет в полуфинал – сине-гранатовые или «красные дьяволы»?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Итоги
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