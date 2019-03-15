Витсель и Де Брёйне не вошли в заявку сборной Бельгии на игры с Россией и Кипром

Сборная Бельгии в «Твиттере» огласила заявку на матчи отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Россией (21 марта) и Кипром (24 марта).



В составе бельгийцев места не нашлось Акселю Витселю («Боруссия» Дортмунд), ранее выступавшему за «Зенит», и Кевину Де Брёйне («Манчестер Сити»).



Заявка сборной Бельгии:



вратари – Коэн Кастельс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Матц Зельс («Стасбург»);



защитники – Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба – «Тоттенхэм Хотспур»), Дедрик Боята («Селтик»), Джейсон Денайер («Лион»), Брандон Мехеле («Брюгге»), Томас Вермален («Барселона»), Тимоти Кастань («Аталанта»), Тома Мёнье («Пари Сен-Жермен»);



полузащитники – Мусса Дембеле («Гуанчжоу Фули»), Янник Феррейра Карраско («Далянь Ифан»), Насер Шадли («Монако»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Деннис Прат («Сампдория»), Юри Тилеманс («Лестер Сити»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Дрис Мертенс («Наполи»);



нападающие – Кристиан Бентеке, Миши Батшуайи (оба – «Кристал Пэлас»), Эден Азар («Челси»), Торган Азар («Боруссия» Мёнхенгладбах), Леандро Троссард («Генк»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Дивок Ориги («Ливерпуль»).