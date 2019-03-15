«Севилья» уволила Мачина с поста главного тренера

«Севилья» сегодня, 15 марта, объявила об увольнении Пабло Мачина с поста главного тренера. Решение было принято из-за плохих результатов, которые показывала команда в последние недели. Временно исполняющим наставником «Севильи» назначен спортивный директор Хоакин Капаррос.

43-летний специалист работал с севильской командой с мая 2018 года. В нынешнем сезоне под его руководством «Севилья» занимает шестое место после 27 туров в Примере. Накануне клуб вылетел из Лиги Европы, проиграв в противостоянии на стадии 1/8 финала «Славии».

«Севилья» благодарит Пабло Мачина и его команду за работу, проделанную за эти месяцы в клубе, и желает удачи в будущем», — говорится на официальном сайте испанской команды.