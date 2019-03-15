«Арсенал» и «Наполи» поменялись домашними матчами в Лиге Европы из-за «Челси»

Лига Европы в своём официальном «твиттере» объявила об изменениях в расписании четвертьфинального противостояния «Арсенала» и «Наполи».



Изначально первый матч команд должен был пройти в Италии, однако УЕФА пришлось поменять место проведения встречи из-за результатов жеребьёвки для «Челси» – синие также оказались гостевой командой в противостоянии со «Славией». Изменения коснулись именно «Арсенала», по той причине, что «канониры» финишировали ниже своих соседей в таблице английской Премьер-лиги в прошлом сезоне.



Таким образом, первый матч «Арсенала» с «Наполи» пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Ответная встреча состоится в Неаполе на арене «Сан-Паоло». С турнирной сеткой Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».

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